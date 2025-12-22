В Орле ООО задолжало работникам 400 тысяч

Возбуждено уголовное дело.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России.

Дело возбуждено подразделением по Железнодорожному району (по соответствующей статье УК — 145.1, часть 2). Подозреваемый — директор компании.

Как удалось выяснить «Орёлграду», это ООО «ТЭК Феникс Груз». Компания зарегистрирована в 2020-м году. Основная сфера деятельности — автомобильные грузоперевозки.

По текущей версии, задолженность сформировалась с марта по декабрь текущего года. Причём — всего лишь перед двумя работниками. Им не выдали компенсации за неиспользованные отпуска. Известно, что речь идёт о сумме свыше 400 тысяч рублей.

Сейчас в рамках следствия осуществляются необходимые действия. Также идёт работа по погашению данной задолженности.

«Уголовное дело возбуждено на основании постановления органов прокуратуры», – уточнили в ведомстве.

