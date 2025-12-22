Губернатора удивил объем убранного в Орловской области снега

«А где вы снег-то нашли?» – поинтересовался Андрей Клычков.

Тему содержания дорог в осенне-зимний период обсудили на совещании в администрации региона 22 декабря. Заместитель руководителя КУ ОО «Орёлгосзаказчик» Николай Головко доложил, что за ноябрь-декабрь текущего года, в рамках работ по содержанию закрепленной сети регионального и межмуниципального значения, распределили пескосоляной смеси комбинированной дорожной техникой на площади 81 миллион метров квадратных. Очистка снега – 19 миллионов кв. м. Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда – 14 тысяч кв. м. Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда – 20 миллионов кв. м.

«А где вы снег-то нашли?» – поинтересовался губернатор Андрей Клычков.

«Был местами снег, по районам чистили», – ответил Николай Головко.

«19 миллионов квадратных метров снега?» – уточнил губернатор.

«Тут контроль метеосистемы. Если не было снега, мы эти объемы не оплачиваем», – заверил Николай Головко.

Отметим, с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года на дороги области готовы потратить 956,92 млн рублей. Эти средства пойдут на обеспечение нормативного состояния 3864 километров местных трасс, 108 километров тротуаров, 252 километра линий освещения, 770 остановок и 183 мостов. Заготовлено около 244 тыс. тонн пескосоляной смеси.

ИА “Орелград”