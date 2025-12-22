Лежнев встретит ещё один Новый год в СИЗО

Суд продлил советнику орловского губернатора срок содержания под стражей.

Фото: ИА «Орелград»

Такое решение было вынесено сегодня. Об этом сообщают “Орловские новости”.

Областной суд продлил заключение до 23 января, хотя прокуратура просила о сроке до 29 января. Надзорное ведомство мотивировало свою просьбу особой сложностью дела – на данный момент оно содержит уже 212 томов.

“Я буду в СИЗО сидеть лет пять еще. Будут как обезьянку возить сюда. Я уже 20 месяцев сижу. Никто столько не сидит на следствии”, – заявил Сергей Лежнев.

Напомним, советника Андрея Клычкова задержали в мае 2024 года.

