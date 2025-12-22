В Орловской области 188 домов могут остаться без газа

При этом со следующего года не будет никаких предупреждений.

О проблемах и путях решения на совещании в администрации региона 22 декабря рассказала глава департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Ирина Булгакова. В целях предотвращения прерывания газоснабжения многоквартирных домов проведены личные встречи с представителями газораспределительных организаций и лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, в ходе которых указано на необходимость заключения договоров и о возможных последствиях неисполнения этой обязанности.

В результате личного «трехстороннего контакта» между УК и АО «Газпром газораспределение Орел» заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в 4238 многоквартирных домах, что составляет 95,8% от общего количества газифицированных МКД. По 188 многоквартирным домам такие договоры не заключены. Ведется урегулирование условий. Это 4,2% от общего количества газифицированных многоквартирных домов по пяти управляющим организациям.

«Следует заметить, что собственники помещений в многоквартирных домах, имеющих непосредственный способ управления, заключают прямые договоры со специализированной организацией», – уточнила Ирина Булгакова.

С 1 марта 2026 года вносятся существенные изменения в Постановление правительства Российской Федерации № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Допускается возможность ограничения подачи газа в жилое помещение без предварительного уведомления об этом потребителей.

«Изменение законодательства требует от нас активизации надзорных полномочий и профилактических мероприятий, – подчеркнула Ирина Булгакова. – Соблюдение законодательства является прямой непосредственной обязанностью контролируемых лиц. Совместная слаженная работа с органами надзора является залогом предупреждения социальной напряженности и неудовлетворенности граждан качеством жилищно-коммунальных услуг».

У газовщиков появляются крайние меры, оценил губернатор Андрей Клычков. В текущем году были ситуации, когда дома лишались ресурса из-за отсутствия договора. Он попросил заняться оставшимися МКД в первоочередном порядке.

«1 марта получить массовое отключение домов – это недопустимо», – заявил Андрей Клычков.

ИА “Орелград”