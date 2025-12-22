ТОП влияния: Сергей Трубицин (47)

Глава города Ливны.

В Ливнах после капремонта раньше срока открываются школы, модернизация учреждений культуры не сталкивается со скандалами и даже благоустройство завершается в срок. Многим о таких результатах остается только мечтать.

В декабре 2024 года Сергей Трубицин выбран председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области».

В 2024 году глава города Ливны стал лауреатом Всероссийской муниципальной премии «Служение», заняв второе место в номинации «Прямой разговор – доверие к власти».

В сентябре 2018 года Сергей Трубицин вступил в должность главы города Ливны. До выборов некоторое время исполнял обязанности главы.

В апреле 2012 года назначен первым заместителем главы администрации города Ливны.

Работал мастером, прорабом в ООО «Универсал», прорабом – в «Орелстрой» и «Стройинвест». С 2005 года – в должности исполнительного директора.

Закончил школу №1 города Ливны, Орловскую сельскохозяйственную академию по специальности инженер-строитель.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.