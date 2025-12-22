Мэр рассказал, как в Орле будут праздновать Новый год и Рождество

Горожанам предложили собраться у восьми елок, а также встать на лыжи.

Доклад прозвучал 22 декабря на совещании в администрации региона. Юрий Парахин проинформировал, что город планирует провести и организовать более 40 праздничных мероприятий.

В образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования и школах искусств уже проходят музыкальные представления, утренники, классные вечера. 10 октября в городе стартовала акция «Елка желаний», в рамках которой подарок от Деда Мороза и Снегурочки получат 2123 ребенка, в том числе 1045 детей-инвалидов и 1078 детей из семей участников специальной военной операции.

25 декабря в 11:00, 26 декабря в 11:00 и 14:00 в Орловском городском центре культуры пройдут муниципальные елки, в ходе которых 769 детей, отличившихся успехами в учебе, творчестве, спорте, 600 детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, неполных, многодетных семей увидят интермедию-спектакль «Золушка», получат сладкие подарки. Аналогичная акция пройдет 29 декабря в 11:00 в центре «Металлург» для 750 детей из семей участников специальной военной операции.

Парад Дедов Морозов и Снегурочек планируется 26 декабря. Начало в 10:00. В этот же день в 17:00 на площади Ленина планируется торжественное открытие центрального ледового катка.

При благоприятных погодных условиях 28 декабря в 11:00 в Медведевском лесу начнется массовая лыжная гонка «Новогодняя лыжня-2025».

В Новогоднюю ночь с 1:00 до 2:00 на площади Ленина жителям и гостям города будет представлена музыкальная программа, а на площади перед центром «Металлург» прозвучит тематическое музыкальное сопровождение с 20:00 до 4:00 утра.

В течение праздничных дней в учреждениях культуры пройдут новогодние и рождественские представления по отдельному графику.

Завершится череда праздничных мероприятий 16 января благотворительной акцией «Свет рождественской звезды» в Орловском городском центре культуры. Собранные средства в ходе акции будут направлены на поддержку детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«А по елям новогодним, где люди могут собираться на Новый год?» – уточнил губернатор Андрей Клычков.

«Мы разместили восемь в городе. Это детский парк, городской парк, центр «Металлург», площадь «Содружества», сквер Литераторов, площадка перед «трилистником», перед Городским центром культуры, на площади Ленина», – уточнил мэр Орла.

ИА “Орелград”