Трещину в 179 метров нашли на новеньком мосту

КСП огласила результаты проверки строительства моста через Оку.

Контрольно-счетная палата Орловской области огласила итоги проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на строительство искусственного сооружения через реку Оку для обеспечения транспортной доступности и связи. Проще говоря, речь идет о строительстве моста между деревнями Касьяновка и Тайное на территории Орловского муниципального округа. Финансирование шло по целевой госпрограмме с использованием средств Дорожного фонда Орловской области.

По результатам электронного аукциона муниципальный контракт ценой 317,87 миллиона рублей был заключен в 2023 году с ООО «УПМК-22». Представители КСП выезжали на место и в ходе осмотра фактически выполненных работ выявили «факты выполнения работ ненадлежащего качества, с отклонениями от требований норм, стандартов, сводов правил». Из отчета, например, следует, что работы по устройству дорожной одежды на мостовом полотне и на служебных проходах мостового полотна на общей площади 1458,2 квадратных метров были выполнены с несоблюдением нормативной температуры асфальтобетонной смеси на месте укладки.

В нарушение требований рабочей документации были выполнены работы по устройству деформационных швов на мостовом сооружении. По подсчетам аудиторов, с нарушениями были выполнены работы по устройству дорожного покрытия на площади 1092 квадратных метров на сумму 2,042 миллиона рублей. В результате на поверхности асфальтобетонного покрытия дороги образовалась технологическая трещина длиной 179 метров – на стыке полос укладки асфальтобетона.

Также с нарушениями, по мнению КСП, были выполнены работы по укреплению откосов засевом газонной травы на площади 4987 квадратных метров, работы по устройству покрытия на служебных проходах моста на общей площади 175 квадратных метров, работы по устройству дорожной одежды и укреплению обочин щебнем на общей площади 47 квадратных метров. С отступлением от требований строительных норм и правил выполнены работы по окраске балок пролетных строений моста площадью 58,6 квадратных метра.

«В нарушение требований строительных норм и правил на мостовом полотне на перильных ограждениях (пролеты 1-8 низовая сторона и пролеты 1-8 верховая сторона) элементы крепления (болты) имеют повреждения антикоррозийного покрытия в количестве 151 штуки, – следует из отчета КСП. – Также установлено, что администрацией Орловского муниципального округа произведена приемка и оплата ответственных работ на сумму 41,37 миллиона рублей, акты освидетельствования которых не подтверждены подписями уполномоченной организации, осуществляющей авторский надзор».

По результатам контрольного мероприятия в адрес главы администрации Орловского муниципального округа было внесено представление «в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков». После этого подрядчик восстановил деформационные швы мостового сооружения, устранил дефекты в виде нарушения целостности дорожного покрытия и несоответствия величины поперечного уклона обочины относительно поперечного уклона проезжей части. Кроме того, выполнены работы по укреплению обочин щебнем, а болты очистили от следов коррозии.

ИА “Орелград”