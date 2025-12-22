Создание крематория под Орлом снова «завернули» на слушаниях

Местные жители не одобрили необходимые поправки в законодательство.

Напомним, публичные слушания по данному вопросу проходят уже во второй раз.

Мероприятие состоялось в Орловском муниципальном округе в посёлке Лесной. На голосование вынесли два вопроса, связанных с крематорием.

Первый касался изменения официального назначения земельного участка (с производственной зоны на зону специального назначения). Второй — изменения границ санитарно-защитной зоны сталепрокатного завода.

Как пишут «Орловские новости», участники слушаний отвергли оба предложения.

Параллельно слушания проходили в других населённых пунктах округа. Всего их проводилось около сорока.

Напомним, этот вопрос уже поднимался на аналогичном мероприятии в посёлке Лесной 25 сентября.

