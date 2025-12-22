Клычков назвал 46-е место хорошим показателем

Такую позицию Орловщина заняла в итоговом рейтинге регионов.

Исследование провело «РИА Рейтинг» и опубликовало «РИА Новости». Оно объединило данные аналогичных рейтингов, составленных по показателям текущего года.

Ранее регионы «расставляли» по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию, научно-технологическому развитию и приверженности здоровому образу жизни.

Орловщина набрала 54,55 итогового балла и заняла 46 место из 85. Лидируют Москва, Петербург и Московская область. В конце списка – Еврейская автономная область, Тува и Ингушетия.

На сегодняшнем совещании в областной администрации новость прокомментировал губернатор Андрей Клычков. Ему такой итог показался позитивным.

«На фоне наших бюджетных возможностей, по сути, ближайшего расположения к зоне официальной военной операции, это достаточно хороший показатель. Мы входим в число лидеров по объёму инвестиций в основной капитал. По итогам этого года нужно двигаться дальше, нужно развиваться и закладывать основы для дальнейшего движения», – высказался орловский глава.

ИА «Орелград»