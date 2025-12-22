В «Единой России» пообещали уделить Орловщине особое внимание

22.12.2025

Об этом заявил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

Фото: “Единая Россия”, ER.RU

Видный деятель «Единой России» упомянул наш регион как один из тех, где партия ожидает сложностей в ходе выборов, намеченных на будущий год. Якушев сделал такое заявление в ходе пресс-конференции для федеральных СМИ.

«Традиционно в больших регионах у нас всегда непростые выборы, то есть будут проходить кампании в Госдуму и заксобрания. То есть будет где потренироваться. Я думаю, в Чувашии будут определённые вопросы, в Самаре будут. Наше внимание будет приковано к Томской, Свердловской, Орловской и Вологодской областям», — отметил он.

Напомним, в 2026-м единый день голосования назначен на 20 сентября. В России будут выбирать депутатов Государственной Думы, конкретно на Орловщине — ещё и новый состав областного совета.

ИА «Орелград»


