В «Единой России» пообещали уделить Орловщине особое внимание

Об этом заявил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

Видный деятель «Единой России» упомянул наш регион как один из тех, где партия ожидает сложностей в ходе выборов, намеченных на будущий год. Якушев сделал такое заявление в ходе пресс-конференции для федеральных СМИ.

«Традиционно в больших регионах у нас всегда непростые выборы, то есть будут проходить кампании в Госдуму и заксобрания. То есть будет где потренироваться. Я думаю, в Чувашии будут определённые вопросы, в Самаре будут. Наше внимание будет приковано к Томской, Свердловской, Орловской и Вологодской областям», — отметил он.

Напомним, в 2026-м единый день голосования назначен на 20 сентября. В России будут выбирать депутатов Государственной Думы, конкретно на Орловщине — ещё и новый состав областного совета.

ИА «Орелград»