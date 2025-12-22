Орловцам пересчитали плату за ЖКУ на полтора миллиона рублей

22.12.2025 | 17:28 ЖКХ, Новости

На эту сумму восстановлены права граждан.

В основном вопросы касались начисления за текущий ремонт, пояснила руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Ирина Булгакова на совещании в администрации региона 22 декабря. В расчетах учитывается площадь жилья на основании  технического паспорта и по данным ЕГРН из Росреестра. Порой она отличается, также иногда учитывают балконы.

«1,5 миллиона – это огромная сумма, – оценил губернатор Андрей Клычков. – И если у нас управляющая компания неправильно начислила, еще ничего и не выполняет».

Глава региона предложил занять «проактивную позицию»: не должны догонять – должны опережать. По мнению Андрея Клычкова, нужно больше внимания уделять информированию граждан, оценить законность начислений и использования собранных денежных средств.

Отметим, в 2025 году также орловцев удивили цифры в платежках за капремонт. Позже глава НО “РФКР” информировал, что для 5% получателей проведут корректировки.

