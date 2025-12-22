ТОП влияния: Мария Родштейн (48)

Исполняющая обязанности первого заместителя мэра Орла.

Заняла пост в июле 2024 года (формально первым заммэра все еще является Вадим Ничипоров). За полтора года работы в новой должности образ Марии Викторовны все больше демонизируется. О ней едко высказываются владельцы гаражей, которые планируют снести. Ей в укор ставят отсутствие новых дорог и исчезновение зеленых насаждений, пристрастие к украшательству, вместо решения насущных бытовых вопросов. Но когда в России хвалили исполнительную власть?

В марте 2023 года Мария Родштейн назначена начальником управления градостроительства администрации Орла. Прежде занимала должность заместителя начальника. Работает в управлении градостроительства администрации Орла с 2015 года.

С 2005 года посвятила себя строительно-инженерной сфере. Трудилась в различных коммерческих организациях инженером, замначальника отдела топографо-геодезических изысканий, начальником архитектурно-планировочного отдела, главным архитектором. Имеет четыре высших образования, в том числе строительное.

Свой трудовой путь начала в 2004 году с должности воспитателя в Некрасовской школе-интернате.

Родилась 6 августа 1982 года в Орле.

