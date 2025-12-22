ТОП влияния: Юрий Савенков (46)

Заместитель губернатора Орловской области по региональной безопасности.

Юрий Савенков занял новый пост 8 сентября. (Зам по безопасности выбыл в своем время из штатного расписания, но снова введен осенью 2025 года). Он курирует департамент региональной безопасности Орловской области, который является правопреемником не только мобилизационного управления, но и администрации губернатора и правительства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны общественного порядка, противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с преступностью, обеспечения деятельности координационных и совещательных органов в указанных сферах.

Савенков Юрий Николаевич исполнял обязанности начальники УВД по Орловской области с 14 апреля 2009 года, в июне это же года утвержден в должности указом президента.

18 сентября 2008 года Юрий Савенков назначен первым заместителем начальника УВД по Орловской области – начальником криминальной милиции.

Службу начинал водителем, затем перешел на работу в уголовный розыск, пройдя путь от оперуполномоченного уголовного розыска в одном из ОВД Воронежа до начальника управления уголовного розыска ГУВД по Воронежской области.

В 1983 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета.

Родился в Черемисиновском районе Курской области.

