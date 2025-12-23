«Агростартапы» проверили в Орловской области

В ряде случаев аудиторы усомнились в эффективности использования бюджетных средств.

Контрольно-счетная палата Орловской области отчиталась о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Финансируется он в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».

В частности, аудиторы подсчитали, что на обеспечение поддержки крестьянско-фермерских хозяйств в форме гранта «Агростартап» департамент сельского хозяйства Орловской области в 2022 году направил бюджетные ассигнования в размере 28,2 миллиона рублей, в 2023 году – в размере 32,2 миллиона рублей, в 2024 году – в размере 52,8 миллиона рублей. Стоит отметить, что почти вся указанная сумма поступила за счет средств федерального бюджета. Область внесла незначительный процент в качестве софинансирования.

По результатам проверки были установлены как серьезные нарушения, так и недостатки технического характера. Например, в ряде соглашений о выделении субсидий отсутствовали плановые показатели деятельности на последующие годы и обязательства грантополучателей о включении в договоры с поставщиками обязательств о согласии на проведение проверок сотрудниками департамента и органов государственного финансового контроля.

Установлены также нарушения условий соглашения при реализации грантополучателем проекта создания садоводческого хозяйства по размножению саженцев плодовых и декоративных растений. При проверке реализации проекта по производству продукции птицеводства было установлено, что грантополучатель оплатил работы, выполненные подрядчиком с заменой строительного материала. При реализации проекта по созданию фермы по пчеловодству грантополучатель принял и оплатил подрядчику невыполненные работы.

«При реализации проекта по выращиванию картофеля и капусты, проекта по созданию питомника плодово-ягодных и декоративных растений грантополучателями не произведена регистрация приобретенных за счет средств гранта «Агростартап» объектов основных средств, – добавили в КСП. – По результату контрольного мероприятия в адрес департамента внесено представление с требованием принять меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, и недопущению их в дальнейшей деятельности».

