Орловцы передали на СВО сотни ружей

Орловские охотники активно помогают нашим бойцам.

В 2025 году в зону проведения специальной военной операции подразделениями лицензионно разрешительной работы передано порядка 500 единиц гладкоствольных охотничьих ружей и более 1000 патронов от граждан, добровольно пожертвовавших принадлежащее им оружие и патроны. Об этом говорили на заседании коллегии, где сотрудники Управления Росгвардии по Орловской области подводили итоги работы в уходящем году. В ведомстве отметили, что охотничьи ружья хорошо зарекомендовали себя в борьбе с беспилотниками врага.

Количество оружия, сданного гражданами на возмездной основе, составило в этом году 52 единицы, сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии и привели свежий пример. На днях в отдел лицензионно-разрешительной работы обратился местный житель, подавший заявление о добровольной сдаче на возмездной основе одной единицы оружия. Со слов гражданина, опасный предмет он обнаружил на шкафу во время ремонта в квартире своего умершего дедушки.

«Предварительный осмотр росгвардейцами показал, что переданное оружие является гладкоствольным ружьем двенадцатого калибра, – уточнили в силовом ведомстве. – В соответствии с действующим законодательством, за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов предусмотрена выплата денежного вознаграждения в размере восьми тысяч рублей. Также лица, сдавшие оружие, освобождаются от уголовной ответственности».

На заседании коллеги также говорилось о том, что в подразделения центра лицензионно-разрешительной работы в текущем году поступило свыше 19 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности. Сотрудники казанных подразделений провели более 4,8 тысячи проверок условий сохранности оружия его владельцами. В результате было выявлено 285 нарушений в сфере оборота оружия, к административной ответственности привлечено 285 владельцев оружия.

ИА «Орелград»