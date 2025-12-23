Около 2000 преступников вывили в Орловской области

УМВД рассказало о состоянии оперативной обстановки в регионе за 11 месяцев 2025 года.

В Орловской области в течение прошедших 11 месяцев 2025 года оперативно-служебная деятельность органов и подразделений внутренних дел была направлена на реализацию приоритетных задач по укреплению правопорядка и общественной безопасности, контролю за миграционной ситуацией, защите личных и имущественных прав граждан, обеспечению неотвратимости наказания за совершение преступлений и административных правонарушений. Об этом сообщило региональное Управление МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной, а количество зарегистрированных преступлений в отчетном периоде по сравнению с показателем прошлого года сократилось на 10,5 процента. Наибольшее снижение регистрируемой преступности наблюдается в Новосильском, Залегощенском, Шаблыкинском и Верховском районах.

«Органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 2556 преступлений, в том числе, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, – следует из информации УМВД. – Установлено 1978 лиц, их совершивших. Принятыми мерами оперативно-розыскного характера в отчетном периоде задержано 199 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда, установлено местонахождение 32 лиц из числа пропавших без вести».

В структуре преступности по итогам 11 месяцев текущего года первое место с долей 59,8 процента занимают преступления против собственности, в основном кражи и мошенничества. На втором месте с долей 10,6 процента расположились преступные посягательства против личности, на третьем с долей 8,3 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Доля преступлений экономической и коррупционной направленности в общей структуре регистрируемой преступности составляет 7,7 процента. «В результате проводимых мероприятий профилактического характера в жилом секторе на 12,2 процента меньше совершено преступлений на семейно-бытовой почве», – добавили в Управлении МВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»