На Орловщине появилась программа охраны материнства и детства

Она принята во исполнение указа президента.

Губернатор Андрей Клычков утвердил региональную программу «Охрана материнства и детства». Решение принято в целях исполнения указа президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Программа открывает путь для реализации на территории Орловской области федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья».

Новая программа является документом стратегического планирования. Она определяет направления, приоритеты, цели и задачи по обеспечению доступности квалифицированной помощи женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья, в Орловской области. Программа предусматривает создание современной инфраструктуры, в том числе дооснащение и переоснащение перинатального центра и детского стационара БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З. И. Круглой», выполняющего роль областной детской больницы.

Задачами программы также являются: повышение качества и доступности медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным в женских консультациях, перинатальном центре, родильных отделениях, детских больницах и поликлиниках, снижение младенческой детской и материнской смертности, обеспечение послеродовой поддержки женщин, реализация мер по поддержке и пропаганде грудного вскармливания, формирование положительных репродуктивных установок у населения, уменьшение числа абортов, преодоление проблемы бесплодия, создание системы управления качеством оказания медицинской помощи и др.

«Меры, направленные на повышение доступности и качества медицинской помощи женщинам, в т.ч. по повышению рождаемости, будут направлены на разные группы населения в зависимости от их жизненных ситуаций: многодетные семьи, молодые родители, одинокие матери, женщины в послеродовом периоде, родители, имеющие детей с 1-й и 2-й группой инвалидности, женщины и дети, проживающие в отдаленных территориях, в т. ч. в сельской местности и малых городах», – говорится в паспорте программы.

Согласно приведенным в ней данным за последние пять лет население Орловской области сократилось на 14 095 человек (минус 2 процента). Среди них количество мужчин уменьшилось на 5986 (минус 1,9 процента), а женщин – на 8109 (минус 2,1 процента). Женщины репродуктивного возраста (15-49 лет) демонстрируют снижение численности на 4032 (минус 2,6 процента), что усугубляет проблему воспроизводства населения. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, напротив, увеличилась на 1 год, что является положительным фактором, но не компенсирует демографические потери.

Рождаемость в Орловской области остается ниже среднероссийских показателей и показателей Центрального федерального округа. Общий коэффициент рождаемости составляет 6,6 на 1000 человек населения, в то время как в РФ он равен 8,4. Суммарный коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,2 на женщину фертильного возраста, что ниже среднероссийского показателя (1,4).

Основной причиной неблагоприятной демографической ситуации власти называют снижение рождаемости, а также уменьшение численности женщин репродуктивного возраста. В регионе функционирует трехуровневая система родовспоможения, «якорным» учреждением которой является НКМЦ им. З.И. Круглой. Эта система обеспечивает оказание медицинской помощи по профилям «акушерство и гинекология» и «неонатология».

