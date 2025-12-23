Власти Мценска утвердили дефицитный бюджет

Проект решения о бюджете согласовали местные депутаты.

Рассмотрев предложения главы Мценска, администрации города и заключение Контрольно-счетной палаты, депутаты Мценского горсовета утвердили решение о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Основные характеристики на 2026 год таковы: общий объем доходов запланирован в сумме 1,744 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов – 1,273 миллиарда. Общий объем расходов составит 1,782 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета пока планируется в сумме 37,204 миллиона рублей.

Дефицит бюджета на 2027 и 2028 годы запланирован в сумме 3,333 миллиона рублей и 3 миллиона рублей соответственно. Своим решением депутаты горсовета установили, что остатки средств бюджета города Мценска на начало текущего финансового года в полном объеме могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов. Также установлен на 2026 год норматив отчисления в бюджет города Мценска части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, – в размере 15 процентов.

Верхний предел муниципального внутреннего долга города Мценска по состоянию на 1 января 2027 года установлен в сумме 73,333 миллиона рублей, по состоянию на 1 января 2028 года и на 1 января 2029 года – в сумме 76,666 миллиона рублей. Муниципальные гарантии в ближайшие три года городские власти предоставлять не планируют. Предельный объем расходов бюджета города Мценска на обслуживание муниципального долга в 2026 году составит 3,944 миллиона рублей, в 2027 году – 8,568 миллиона рублей, в 2028 году – 9,575 миллиона.

Общий объем средств резервного фонда администрации города Мценска на 2026 год утвержден в сумме 3,15 миллиона рублей, на 2026 год – в сумме 3,15 миллиона рублей, на 2028 год – в сумме 400 тысяч рублей. Напомним, из резервного фонда финансируются не только неотложные мероприятия, связанные с ЧП (например, помощь погорельцам), но и дополнительные выплаты контрактникам, уходящим на СВО, а также возмещение ущерба тем, у кого в результате атак вражеских беспилотников пострадали дома и автомобили.

ИА «Орелград»