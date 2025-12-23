Орловцам прямо на улицах рассказали, как не стать жертвой

Дружинники провели профилактический рейд в Орле.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, рейд прошел на территории Советского района города Орла. Совместными усилиями его провели народные дружинники и сотрудники полиции – участковые уполномоченные и представители подразделений по делам несовершеннолетних ОВД. Рейд был организован с целью профилактика административных правонарушений и различных видов мошенничеств. Полицейские и общественники проводили профилактические беседы с прохожими прямо на улицах.

«Они рассказывали им о различных видах мошенничеств, в том числе дистанционных, а также о том, как действовать, чтобы не стать жертвой злоумышленников, – уточнили в пресс-службе УМВД. – В первую очередь граждан призывали к осторожности при общении с незнакомцами по телефону, в интернете или лично. Им настоятельно рекомендовали не выполнять указания неизвестных и не осуществлять никак операций с денежными средствами».

В рамках акции прохожим раздавали тематические профилактические памятки с полезными и простыми советами и контактными данными ведомств и структур, в которые можно обратиться за помощью. Попутно участники мероприятия напоминали гражданам о необходимости соблюдения административного законодательства.

По данным регионального УМВД, в Орловской области в рамках реализации Федерального закона № 44 – ФЗ в муниципальных образованиях сформировано и внесено в региональный реестр 37 народных дружин, общая численность которых составляет 847 человек. За 11 месяцев 2025 года члены народных дружин помогли правоохранителям пресечь 411 административных правонарушений и раскрыть три преступления.

ИА “Орелград”