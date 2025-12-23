Орловские налоговики предупредили о появлении фейковых групп

О новом виде мошенничество сообщило региональное Управление ФНС России.

Управление ФНС России по Орловской области заявило о новом виде мошенничества, который сотрудники этого ведомства выявили в мессенджерах. Речь идет о несанкционированном добавлении пользователей в группы, имитирующие официальные структуры Федеральной налоговой службы. На самом деле такие группы являются фейковыми, то есть они лишь маскируются под настоящие. Причем делают это настолько умело, что налоговики призывают орловцев хранить бдительность.

«Злоумышленники создают поддельные аккаунты, используя имена должностных лиц и названия государственных органов, – пояснили в пресс-службе УФНС России по Орловской области. – После добавления в группу ее участникам предлагается снизить или оставить прежней ставку НДС. Напоминаем, что Федеральная налоговая служба является органом исполнительной власти и не может самостоятельно устанавливать ставки налогов, в том числе и налога на добавленную стоимость».

В ведомстве перечислили основные признаки мошенничества: самостоятельное добавление в группы и чаты; запросы персональных данных; требования конфиденциальной информации; просьбы о предоставлении кодов подтверждения; запросы данных банковских карт; ссылки на сторонние сайты; предложения переключиться на «специалистов других ведомств». Следует помнить, что информацию о деятельности УФНС России по Орловской области и по вопросам налогообложения можно получить из официальных источников – как на сайте ведомства, так и на его официальных страницах в соцсетях и месенджерах.

«Важно знать, что сотрудники ФНС России никогда не запрашивают персональные данные через мессенджеры, информацию о банковских картах, коды подтверждения. Также налоговики не ведут запись на прием по телефону и не добавляют пользователей в чаты самостоятельно. При обнаружении подозрительной активности рекомендуем немедленно сообщить в службу поддержки мессенджера и в правоохранительные органы», – добавили в региональном Управлении ФНС.

Ранее на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Орловской области было отмечено: преступления и правонарушения в сфере информационно-телекоммуникационных технологий остаются актуальной проблемой. В этом году в регионе зафиксировано 2338 таких преступлений. Это почти половина от общего количества зарегистрированных преступлений, в их числе 1377 мошенничеств, сообщала по этому поводу пресс-служба губернатора.

