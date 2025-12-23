ТОП влияния: Ирина Проваленкова (45)

Главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

Ирина Проваленкова занимает должность с июня 2024 года. Продолжает помогать землякам, оказывает консультационную помощь бывшим коллегам.

Проваленкова Ирина Валерьевна вошла в состав правительства Орловской области в декабре 2023 года. Исполняла обязанности заместителя губернатора по внутренней политике, представителя главы региона в Орловском областном Совете.

До декабря 2023 года – первый заместитель мэра города Орла.

С 2018 года – заместитель главы администрации города Орла – руководитель аппарата администрации города Орла.

С 2016 года – ио руководителя департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области.

С 2013 года по 2016 год – начальник управления образования Орловской области.

С 2010 по 2013 годы – начальник управления по довузовской подготовке и связям с образовательными учреждениями ОГУ.

С 2006 по 2010 годы – заместитель декана исторического факультета ОГУ.

Окончила исторический факультет Орловского государственного университета. Далее в ОГУ получила юридическое образование.

Родилась 1 декабря 1978 года.

