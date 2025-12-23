Орловцев снова пугают цифровым рублем

В областном правительстве опровергли очередной фейк.

Подлинную информацию разместил Департамент социальной защиты Орловской области.

Ранее в сети тиражировался поддельный приказ департамента, якобы утверждённый главой данного подразделения Ириной Гаврилиной. Речь шла о переходе на цифровые рубли для начисления пенсий и соцвыплат, причём уже с 1 января будущего года.

Эти сведения полностью опровергли настоящие представители департамента.

«Такого документа не существует! Будьте бдительны и не дайте ввести себя в заблуждение недостоверной информацией», – подчеркнули в областном правительстве.

Напомним, ранее в Орловской области запустили проект «АнтиФейк» (во «ВКонтакте» и в «Телеграме»), где публикуют данные о подобных вбросах, связанных с нашим регионом.

ИА «Орелград»