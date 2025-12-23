В «Орловском полесье» откроется выставка «Дневник зубра»

Она будет работать до апреля.

Торжественное открытие состоится 26 декабря в визит-центре «Орловского полесья». В мероприятии примут участие специалисты Приокско-Террасного заповедника (из Московской области).

В данном заповеднике ещё в 1948 году открылся первый в стране питомник зубров. А в «Орловское полесье» сейчас обитает одна из самых крупных в мире популяций этих животных.

Выставка через серию уникальных кадров расскажет о полном годовом цикле жизни зубра – от зимы до лета. Здесь же можно будет увидеть историю восстановления этого редкого вида животных.

Экспозицию можно будет осмотреть до 1 апреля будущего года.

Выставка подготовлена Приокско-Террасным заповедником – при участии коллег из национальных парков «Орловское полесье», «Тульские засеки» и «Угра», а также заповедника «Калужские засеки».

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»