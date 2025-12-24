Областной департамент засудил патриотический клуб

24.12.2025 | 6:39 Закон и порядок, Новости

Чиновники потребовали взыскать с клуба задолженность за пользование имуществом.

Дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Исковое заявление подал региональный департамент государственного имущества и земельных отношений. В качестве ответчика в судебном процессе выступила  Орловская региональная общественная организация «Военно-патриотический клуб «Полуторка 57». Чиновники просили о взыскании с нее платы за фактическое пользование имуществом и земельным участком.

Как следует из материалов дела, спор крутится вокруг нежилого административно-производственного здания, расположенного в Орле на улице Молдавской. Этот крупный двухэтажный комплекс был построен в  1985 году и принадлежит на праве собственности Орловской области. Суд установил, что в августе 2023 года департамент государственного имущества и земельных отношений заключил с ОРОО «ВПК «Полуторка57» договор аренды нескольких помещений в указанном комплексе, общей площадью 841,1 квадратных метра.

Плата за пользование арендуемым имуществом была установлена в размере 85,4 тысячи рублей в месяц. Кроме того, приложением к договору была определена рыночная стоимость месячной арендной платы за размер площади земельного участка под комплексом, соразмерной арендуемой доле арендуемых помещений в общей площади здания. Она составляет около 19 тысяч рублей в месяц. Прошлым летом департамент решил расторгнуть договор аренды помещений, что и было сделано.

По мнению департамента, несмотря на это ответчик помещения не освободил, в связи с чем с него потребовали арендную плату за пользование имуществом и земельным участком с июля 2024 года по конец июня 2025 года. Претензионное письмо департамента было оставлено без удовлетворения, но исковые требования суд удовлетворил. Он постановил взыскать с Орловской региональной общественной организации «Военно-патриотический клуб «Полуторка57» в пользу департамента государственного имущества и земельных отношений 1,212 миллиона рублей. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА "Орелград"


