Правила сноса зеленых насаждений утверждены на Орловщине

Заявление на санитарную рубку придется подавать за два месяца.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Порядок проведения санитарных рубок, сноса, восстановления зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности Орловской области». Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя губернатора в правительстве Орловской области. Порядок разработан в соответствии с региональным законом «Об отдельных правоотношениях в сфере охраны зеленых насаждений», принятым осенью 2024 года.

Новый документ предусматривает не только процедуру проведения санитарных рубок, но и порядок работы комиссии по обследованию зеленых насаждений. Понятие «восстановление зеленых насаждений» подразумевает комплекс мероприятий, направленных на создание новых зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных при проведении работ по сносу зеленых насаждений. В более широком смысле оно известно как компенсационное озеленение.

Согласно постановлению физическое или юридическое лицо, равно как индивидуальный предприниматель, заинтересованные в «проведении работ в целях охраны зеленых насаждений», обязаны не позднее чем за 60 рабочих дней до начала проведения запланированных работ подать в региональный департамент надзорной и контрольной деятельности заявление о выдаче разрешения на санитарную рубку, написанное в произвольной форме.

В заявлении обязательно надо указать сведения о земельном участке и запланированных работах, приложив к нему обоснование необходимости проведения таких работ. К заявлению также должны быть приложены копии документов, в том числе договоров аренды, безвозмездного пользования или иных договоров, предусматривающих права пользования заявителя на земельный участок, на котором планируется проводить рубку.

Департамент может отказать в выдаче разрешения, но заявитель вправе повторно обратиться в это ведомство с заявлением после устранения причин отказа. В любом случае участок предварительно должна осмотреть комиссия, с выезд на место. Она составляет акт обследования зеленых насаждений и направляет его в департамент, сотрудники которого принимают окончательное решение.

В состав комиссии включаются представители департамента надзорной и контрольной деятельности, департамента государственного имущества и земельных отношений, областного управления лесами, управления градостроительства, архитектуры и землеустройства, правления по государственной охране объектов культурного наследия и иных органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, а также по согласованию – территориальных органов федеральных органов власти и органов местного самоуправления.

«В случае высокой сложности обследования зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, к участию в работе комиссии привлекаются по согласованию специалисты, эксперты в соответствующих областях знаний и иные специалисты по вопросам деятельности комиссии без права голоса. Количество членов комиссии составляет 7 человек. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением правительства Орловской области. Основной задачей комиссии является определение наличия/отсутствия зеленых насаждений на земельных участках и обследование зеленых насаждений», – следует из документа.

