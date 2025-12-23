ТОП влияния: Татьяна Аксютина (44)

Главный судебный пристав Орловской области.

В июле 2025 года приказом директора ФССП России на должность руководителя Управления по Орловской области — главного судебного пристава Орловской области назначена подполковник внутренней службы Татьяна Аксютина.

В рядах ведомства работает 450 человек. За девять месяцев 2025 года ими окончено и прекращено 257 тысяч исполнительных производств, взыскателям перечислено почти 3 млрд рублей. Под надежной охраной остаются орловские суды. Коллектив приставов вносит огромный вклад в нашу Победу, формируя гуманитарные грузы, разъясняя права и гарантии участникам СВО и членам их семей.

С октября 2024 года Татьяна Аксютина временно исполняла обязанности руководителя Управления ФССП по Орловской области – главного судебного пристава Орловской области.

В 2012 году стала заместителем руководителя Управления.

С 2005 года служит в УФССП России по Орловской области.

Профессиональный путь начала в 1999 году с должности делопроизводителя в Управлении Минюста России по Мурманской области.

Татьяна Аксютина окончила Саратовскую государственную академию права.

