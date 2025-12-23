Орловским работодателям рекомендовали усилить контроль

Начальство должно следить за безопасностью условий работы.

В рамках профилактики производственного травматизма на предприятиях Орловской области Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях обнародовала данные мониторинга. Из него следует, что основными причинами несчастных случаев на производстве, расследованных в октябре 2025 года, стали: неудовлетворительная организация производства работ и недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, в частности допуск сотрудников к выполнению работ без проведения обучения и проверки знаний охраны труда.

Третьей причиной в этом списке являются нарушения Правил дорожного движения. Кстати, на днях было завершено расследование несчастного случая, произошедшего с работником АО «Племенной завод им. А.С. Георгиевского». Как пояснили в инспекции труда, работодателем была создана комиссия по расследованию под председательством государственного инспектора труда. Она установила, что причиной несчастного случая явилось нарушение Правил дорожного движения. Данное ЧП было квалифицировано, как связанное с производством и оформлено соответствующим актом.

«Таким образом, в структуре несчастных случаев на производстве преобладают несчастные случаи, обусловленные причинами организационного характера, – говорят в инспекции труда. – В связи с чем, работодателям рекомендовано усилить контроль за безопасным выполнением работ, указано на недопустимость выполнения работ без средств индивидуальной защиты и спецодежды и допуск работников без проведения обучения по охране труда».

В очередной раз инспекция обращает внимание работодателей и на обязательное соблюдение требований порядка обучения сотрудников. Этот порядок, утвержденный постановлением правительства РФ, действует с 1 сентября 2022 года. «Также обращаем внимание на то, что срок действия приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» продлен до 1 сентября 2031 года», – добавили в ведомстве.

ИА “Орелград”