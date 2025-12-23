Каждый третий хотел бы дать близким больше внимания и эмоций.

По результатам опроса* ВТБ, многие россияне пересматривают подход к новогодним подаркам: каждый третий предпочел бы дарить близким не материальные вещи, а больше внимания и эмоций. Еще треть опрошенных мечтает отказаться от погони за «идеальным» подарком. Лишь 18 % считают, что ничего менять не нужно.

Если все же говорить о материальном, большинство респондентов подходят к расходам осознанно: 55 % примерно оценивают предстоящие траты, а 22 % детально составляют бюджет и стараются его не превышать. Лишь 22 % покупают подарки и праздничные товары без предварительных расчетов.

В текущем году около 60 % опрошенных планируют увеличить праздничные расходы: половина — на 10–20 %; 15 % — на 20–50 %. Бюджет на подарки распределяется так: до 5 тыс. руб. — 15 % респондентов; до 20 тыс. руб. — 28 %; до 50 тыс. руб. — 14 %; более 50 тыс. руб. — 5 %.

Респонденты используют разные подходы к выбору подарков. 47 % заранее составляют список, учитывая пожелания и финансовые возможности. 33 % ищут идеи и вдохновение в интернете. 17 % выбирают подарки в последние дни перед праздником.

Для большинства (55 %) новогодние покупки — это источник радости и предвкушения праздника. Однако 15 % испытывают легкий стресс из‑за нехватки времени. Главные помощники при подготовке к праздникам: кешбэк и бонусные программы – их отметили 36 % респондентов; стратегия заблаговременных покупок по душе 31 %.

* Опрос был проведен ВТБ в декабре 2025 года. В нем приняли участие среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах с населением более 100 тысяч человек.

ИА “Орелград”