На Орловщине разрешили не водить детей в детсады и школы

Однако объявлять досрочные каникулы из-за ОРВИ пока не планируется.

Соответствующие заявления губернатор Андрей Клычков сделал во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

Орловский глава пояснил, что повсеместно вводить карантин или объявлять досрочные каникулы в предновогодний период пока не планируется. «Видим сейчас достаточно значимое количество заболевших. Но решение принимают специалисты Роспотребнадзора», – указал он.

В то же время Клычков указал, что родители детей теперь вправе самостоятельно принимать решение об отправке или неотправке мальчиков и девочек в образовательные учреждения.

«Дал поручение… просто дать возможность родителям возможность не водить ребёнка в школу, если они могут себе это позволить, не требуя при этом никакие справки», – рассказал губернатор.

Также Андрей Клычков отметил и то, что не у всех родителей будет желание и возможность оставить детей дома. В связи с этим в детсадах и школах будут работать дежурные группы.

Согласно последним данным, сейчас из-за ОРВИ на Орловщине закрыты на карантин три школы и 163 класса.

ИА «Орелград»