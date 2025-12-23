Орловским сотрудникам МЧС передали служебные автомобили

Ключи от машин получили инспекторы Государственного пожарного надзора.

Церемония прошла в Главном управлении МЧС России по Орловской области.

Инспекторам передали четыре новых служебных автомобиля повышенной проходимости. Они поступили в распоряжение сотрудников территориальных подразделений надзорной деятельности и профилактической работы.

Как пояснили в пресс-службе управления, новая техника крайне необходима для эффективной работы личного состава пожарного надзора. Она позволит добраться в отдалённые и труднодоступные населённые пункты.

В этом году ведомство отмечает 35 лет с момента своего создания.

ИА «Орелград»