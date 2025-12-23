В Орловской области выросла залесённость

23.12.2025 | 11:23 Новости, Общество

Об этом заявил начальник Управления лесами Орловской области Александр Насонов.

В текущем году показатель вырос с 8% до 9%. Это стало известно на заседании профильного комитета областного совета.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в 2025 году в регионе мероприятия по восстановлению лесных посадок проводились на площади 60 гектаров. Работа шла в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Агротехнический уход провели на 50 гектарах площади. На данные цели израсходовано 3,12 миллиона рублей.

В будущем году также планируется восстановить лесопосадки на площади в 60 гектаров. Предусмотрено финансирование в 3,8 миллиона рублей.

Также Насонов заявил, что «бесхозных насаждений» на территории Орловской области «на сегодня нет».

