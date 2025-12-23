СМИ: ФК «Орёл» покидают пятеро футболистов

Среди них — самый результативный нападающий команды за уходящий год Гоча Гогричиани.

Об этом сообщает портал «Орловские новости».

По данным СМИ, также футбольный клуб покидают нападающий Максим Тарасов, полузащитники Сергей Петерсон и Данил Кузьмин и защитник Илья Бобрышев.

Также источник указывает, что в новом сезоне клуб может столкнуться с сокращением финансирования, а в минувшем сезоне «Орёл» обошёлся в 59 миллионов рублей.

При этом клуб занял только восьмое место в своей третьей группе Дивизиона Б LEON-Первенства России по футболу среди команд Второй лиги. Ранее стало известно, что «Орёл» покидает и главный тренер Евгений Поляков.

ИА «Орелград»