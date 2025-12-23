От Ливенского маслозавода потребуют остановить неэкологичное производство

Соответствующий иск уже подготовлен.

Об этом стало известно на заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского областного Совета народных депутатов.

Информацию сообщил начальник отдела водных ресурсов регионального департамента надзорной и контрольной деятельности Александр Демин. По его словам, в ноябре этого года проводилась внеплановая экологическая проверка реки Ливенка. Основанием стали жалобы местных жителей, рассказавших о признаках загрязнения воды.

Пробы засвидетельствовали, что в реке превышена допустимая концентрация железа, а также другие показатели.

Установлено, что источником загрязнения являются сточные воды Ливенского маслозавода. Однако предприятие получило разрешение на их сброс, причём ещё в 2023 году.

Соответствующие материалы были направлены в природоохранную прокуратуру. Кроме того, к предприятию подготовлен иск «об остановке производства с ненадлежащим сбросом отходов».

Как сообщает пресс-служба облсовета, депутаты отметили, что здесь потребуется комплексное решение. «Предприятие не может остановить производство, но и продолжать работу на устаревших мощностях, нанося ущерб реке и жителям, — недопустимо», — подчеркнули на заседании профильного комитета.

ИА «Орелград»