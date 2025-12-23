Управление лесами обещало помочь матери участника СВО

Женщине требуются дрова на зиму.

Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета Орловского областного Совета народных депутатов.

Как сообщает «Орёлтаймс», тему поднял депутат Михаил Жилин. К нему обратилась пожилая орловчанка — мать участника СВО. Жительнице Новосильского района требуются дрова на зиму.

Депутат пытался решить вопрос в местном лестничестве. Однако не добился результата.

«Мне заявили, что «Новосильлес» разукомплектован, остатки техники переданы во Мценский район. Мценские лесничие сообщили, что дрова привезут только на коммерческой основе – 12 тысяч рублей стоит телега колотых дров», – рассказал Жилин.

Начальник Управления лесами Александр Насонов обещал помочь с решением данной проблемы.

Также Насонов уточнил, что автономные предприятия лесного хозяйства области действительно вынуждены зарабатывать самостоятельно. Как правило, таким предприятиям не хватает средств, которые они выручают, выполняя только государственные задания.

ИА «Орелград»