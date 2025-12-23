Реальные доходы орловцев выросли

К такому выводу пришли статистики по итогам анализа данных за 9 месяцев 2025 года.

По данным Орелстата, в январе-сентябре 2025 года объем денежных доходов населения Орловской области сложился в общем размере 369,329 миллиарда рублей и увеличился на 15,6 процента по сравнению с январем-сентябрем 2024 года. Для сравнения, совокупный доход орловцев за три прошедших квартала в 6 раз превысил годовой объем бюджета региона. Интересно, что тратят орловцы меньше, чем зарабатывают.

Так, по оценкам статистиков, денежные расходы местного населения в январе-сентябре 2025 года составили 305,94 миллиарда рублей и увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 12,8 процента. За тот же период население Орловской области потратило на покупку товаров и оплату услуг 268,051 миллиарда рублей, что на 12,6 процента больше, чем было в январе-сентябре 2024 года. Прирост сбережений населения составил 63,388 миллиарда рублей, годом ранее он оценивался в 48,11 миллиарда.

Реальные денежные доходы, по оценке Орелстата, в третьем квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 4,2 процента, а по итогам трех кварталов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – на 5,2 процента. Реальные располагаемые денежные доходы (так статистики называют доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке Орелстата, в третьем квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились также на 4,2 процента, в январе-сентябре 2025 года по сравнению с январем-сентябрем 2024 года – на 5,4 процента.

«В структуре денежных доходов населения в третьем квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом 2024 года выросли доли оплаты труда и доходов от собственности, при снижении доли доходов от социальных выплат», – отметили в Орелстате. Ранее статистики сообщили, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Орловской области в сентябре 2025 года составила 62 614 рублей. По сравнению с августом 2025 года она выросла на 1,5 процента, с сентябрем предыдущего года – на 15,3 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2025 года выросла по сравнению с сентябрем 2024 года на 6,3 процента.

ИА “Орелград”