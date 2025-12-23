В Орловской области продолжают расти сборы налогов

По сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 6 процентов.

На территории Орловской области по итогам 11 месяцев 2025 года в консолидированный бюджет Российской Федерации было собрано более 57,5 миллиарда рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем платежей увеличился на 6,2 процента, или на 3,4 миллиарда рублей. Такие данные привела пресс-служба регионального Управления ФНС России.

Тенденция к росту сбора платежей в регионе не исчезает. Например, ранее на заседании ведомственной коллегии отмечалось, что по итогам 9 месяцев специалистами регионального управления налоговой службы было обеспечено наполнение бюджета во все уровни с положительной динамикой. Так, в консолидированный бюджет РФ за три квартала на территории региона было собрано порядка 46 миллиарда рублей с ростом объема платежей по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,8 процента.

А по итогам 10 месяцев 2025 года в регионе было собрано около 52 миллиардов рублей налогов, правда, темпы роста немного сократились – на тот момент прошлогодний показатель был превышен «всего» на 5,5 процента. Но в ноябре темпы вновь увеличились. Поступления в федеральный бюджет за 11 месяцев 2025 года составили примерно 16 миллиардов рублей, что на 7,1 процента, или на 1,1 миллиарда рублей больше, чем было в январе-ноябре 2024 года. В территориальный бюджет поступило свыше 41,5 миллиарда рублей, что на 5,8 процента, или на 2,3 миллиарда рублей превышает аналогичные поступления за 11 месяцев 2024 года.

«Кроме того, налоговой службой как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь-ноябрь 2025 года на территории Орловской области собрано порядка 32,5 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем платежей увеличился на 9,2 процента, или на 2,7 миллиарда рублей», – добавили в пресс-службе регионального Управления ФНС.

ИА “Орелград”