«Ростелеком» организовал канал связи для выездного заседания рабочей группы по развитию экотуризма

12 декабря на базе национального парка «Орловское полесье» в Хотынецком районе Орловской области состоялось выездное заседание рабочей группы комиссии Государственного совета РФ по направлению «Туризм».

Его участниками стали глава региона Андрей Клычков, члены региональной рабочей группы, а также, в режиме видеоконференции (ВКС), сотрудники Минприроды и Минэкономразвития России, представители нескольких субъектов Российской Федерации.

«Ростелеком» выступил техническим партнером мероприятия. Специалисты провайдера проложили более 800 метров оптического кабеля и предоставили скоростной канал передачи данных для организации ВКС.

Андрей Карпов, руководитель департамента по проектам развития территорий Орловской области:

«Темой прошедшего совещания был экотуризм. Именно поэтому площадкой для его проведения выбрано “Орловское полесье” — место, где можно насладиться сосновым лесом, увидеть уникальные растения и встретить животных в их естественной среде обитания. Несмотря на удаленность нацпарка от областной столицы, специалисты “Ростелекома” оперативно развернули сеть и настроили всё необходимое оборудование. Онлайн-подключение коллег прошло без сбоев. Картинка и звук отличались высоким качеством».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Разветвленная телекоминфраструктура позволяет нам организовать интернет-подключение практически в любой точке Орловской области. Во время видеоконференции Госсовета наши специалисты постоянно мониторили канал связи и были готовы устранить любую техническую ошибку в течение нескольких секунд. К счастью, эти профессиональные навыки им применять не пришлось. Сеть отработала качественно, что позволило участникам рабочей группы, находящимся в разных регионах страны, обсудить ряд важных для отрасли вопросов».

