СМИ сообщили об ограничениях на утренниках в детсадах

23.12.2025 | 12:50 Медицина, Новости, Образование

Взрослым придётся захватить с собой маски и бахилы.

Фото: ИА “Орелград”

Также будет ограничена и посещаемость. Новогодние утренники пройдут в формате «один ребёнок — один взрослый».

Кроме того, на входах в садики будут дежурить медицинские сёстры. Они будут отслеживать детей с признаками простудных заболеваний. Об этом пишут «Орловские новости».

Меры приняты для того, чтобы не допустить «формирование очагов гриппа».

Ранее стало известно, что губернатор, на фоне роста заболеваемости ОРВИ, разрешил родителям не отправлять детей в детсады и школы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU