СМИ сообщили об ограничениях на утренниках в детсадах

Взрослым придётся захватить с собой маски и бахилы.

Также будет ограничена и посещаемость. Новогодние утренники пройдут в формате «один ребёнок — один взрослый».

Кроме того, на входах в садики будут дежурить медицинские сёстры. Они будут отслеживать детей с признаками простудных заболеваний. Об этом пишут «Орловские новости».

Меры приняты для того, чтобы не допустить «формирование очагов гриппа».

Ранее стало известно, что губернатор, на фоне роста заболеваемости ОРВИ, разрешил родителям не отправлять детей в детсады и школы.

ИА «Орелград»