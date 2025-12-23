Житель Урицкого района обвиняется в призывах к терроризму

Размещал в интернете соответствующие публикации и комментарии.

Следственное управление СК России по Орловской области завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Урицкого района. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма) — всего пять эпизодов. В период с ноября 2022 года по май 2024 года обвиняемый размещал в открытом доступе в интернете публикации и комментарии, содержащие призывы к террористической деятельности.

Обвиняемый полностью признал вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В основу дела легли материалы УМВД России по Орловской области, уточнили в СКР.

ИА “Орелград”