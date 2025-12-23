ТОП влияния: Лилия Пиняева (41)

23.12.2025 | 18:03 Новости, ТОП-50

Председатель Избирательной комиссии Орловской области.

Фото: Официальный канал Избирательной комиссии Орловской области

В 2025 году обновился состав Орловского городского Совета. Выборы прошли без сюрпризов. В 2026 году регион ожидают две большие кампании. Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев обещал уделить Орловской области особое внимание.

Лилия Пиняева возглавила облизбирком в апреле 2021 года. Обеспечила «бесшовный» переход губернатора на очередной срок в 2023 году.

С октября 2020 года исполняла обязанности главы Орловского района. До этого занимала должность первого заместителя главы Орловского района.

В 2017 году возглавила правовое управление администрации.

По 2011 год – главный специалист-юрисконсульт Орловского районного Совета народных депутатов. Далее назначена руководителем аппарата районного совета.

С 2007 года в органах самоуправления Орловского района.

С 2001 года работала в ОГУ на кафедре гражданского права и гражданского процесса.

В 2001 году окончила Орловский государственный университет по специальности юрист.

Родилась в 1979 году в поселке Добрый Орловского района.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU