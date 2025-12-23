В Орловской области отремонтировали ФАП

Капремонт сделали в пункте Мценской ЦРБ.
Он находится в деревне Фроловка. Новость сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.
Капремонт проводился в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Работы обошлись в 4,7 миллиона рублей.
Контракт исполняло ООО «ЛигаСтрой».
В здании заменили кровлю, существенно обновили фасад, а также восстановили входную группу. Внутри помещений установили новые двери и окна, напольные покрытия, полностью заменили отопление. Также были проведены комплексные отделочные работы.
Кроме того, в рамках ремонта в ФАПе модернизировали системы водоснабжения и водоотведения и установили современную сигнализацию.
ИА «Орелград»