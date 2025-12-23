Мценское учреждение приобрело два “Хавала”

Покупка обошлась почти в четыре миллиона рублей.

Соответствующий контракт заключило Муниципальное казённое учреждение “Единая дежурно-диспетчерская служба города Мценска и Административно-хозяйственная служба Администрации города Мценска”. Он подписан с ООО “Корс ДМ”.

Компания берётся поставить учреждению два легковых автомобиля HAVAL City M6 Family (либо эквиваленты). Поставка должна быть осуществлена через пять дней после заключения контракта.

Стоимость контракта составила 3 миллиона 945 тысяч 560 рублей. Отметим, в торгах участвовали целых четыре компании. В итоге стартовую цену удалось сбить примерно на полмиллиона. Это следует из данных, размещённых на портале госзакупок.

Напомним, что предыдущий глава Мценска лишился должности именно из-за автомобиля. Прокуратура установила, что Николай Кочетаев использует автомобиль Genesis GV80. Машину приобрело в лизинг ООО “Стандарт”, которое возглавляет супруга теперь уже бывшего градоначальника.

ИА “Орелград”