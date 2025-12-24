«Орловчанку» проверила администрация губернатора

Отчет об исполнении государственного задания прошел проверку на достоверность.

Результаты контрольного мероприятия, проведенного главным контрольным управлением, раскрыла администрация губернатора и правительства Орловской области. Именно на основании ее приказа была проведена плановая выездная проверка бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детский санаторий «Орловчанка». Это была проверка как финансово-хозяйственной деятельности учреждения, так и достоверности его отчета об исполнении государственного задания.

Проверенный период охватил весь 2024 год и первое полугодие 2025 года. В результате контрольного мероприятия было выявлено чуть менее 30 нарушений. Так, ревизоры вскрыли четыре случая, когда учреждение не предоставило в департамент здравоохранения Орловской области заявки о предоставлении ему субсидий на «иные цели». Между тем, порядок расчета и перечисления субсидий из областного бюджета предполагает, что выделяются они на основании поданных заявок.

При проверке закупок для нужд санатория были вскрыты случаи опоздания с оплатой учреждением исполненных поставщиками договоров, причем срок опоздания варьировался до двух дней до 21 дня. Также ревизоры установили, что в 2024 году учреждение переплатило суточные своим четырем сотрудникам, побывавшим в служебных командировках. И возместило расходы на проезд гражданину, с которым у него не заключен трудовой договор.

В восьми случаях денежные средства под отчет были выданы без оформления заявления установленной формы и без письменного распоряжения руководителя. Еще в пяти случаях деньги под отчет были выданы сотрудникам, которые на тот момент не отчитались о расходовании денег, выданных им под отчет ранее. Усомнились ревизоры в обоснованности и правомерности выплаты материальной помощи одному из сотрудников учреждения.

Были выявлены и другие нарушения, например, в отчете о выполнении государственного задания на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов отражены недостоверные утвержденные показатели объема государственной услуги, считают ревизоры. По итогам проверки представление и его копия были направлены в детский санаторий «Орловчанка» и в департамент здравоохранения. А в прокуратуру Орловской области направлена информация о выявленных нарушениях в соответствии с указом президента РФ «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики».

ИА “Орелград”