«Доринвест» продолжит обслуживать светофоры в Орле

Компания регулярно побеждает в проводимых конкурсах.

Итоги очередного отбора подрядчика подведены в середине месяца. Всего было подано две заявки. Победителем признано ООО «Доринвест». 23 декабря МБУ «Спецавтобаза» подписало с компанией контракт на 35 млн рублей. Срок исполнения: с даты заключения по 15 февраля 2027 года, указано в ЕИС «Закупки».

Подрядчик будет обслуживать светофорные объекты и инфраструктуру. Отдельные детали светофора либо элементы его крепления не должны иметь видимых повреждений и разрушений. Рассеиватель должен быть без трещин и сколов. Символы должны распознаваться с расстояния не менее 50 метров. Излучатели не должны иметь разрушений и коррозии, вызывающих появление зон пониженной яркости. Видимость горящих огней транспортных светофоров в сторону автотранспорта должна быть не менее 100 метров.

Ремонтировать неисправности следует в течение 12 часов (при значительных повреждениях — в течение 24 часов). Ежемесячно подрядчик должен проводить профилактический объезд с технической диагностикой и отправлять отчёт заказчику. В случае ДТП с повреждением оборудования — ремонтировать в течение трех календарных дней, составлять акт порчи и направлять его заказчику. Также в обязанности входит постройка не менее двух новых светофорных объектов, модернизировать не менее пяти существующих. Адресный перечень светофорных объектов содержит 130 пунктов.

ООО «Доринвест» выполняло работы по содержанию и обслуживанию объектов безопасности дорожного движения на улицах города Орла и в 2025 году.

ИА “Орелград”