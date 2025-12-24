Орловец украл корову в соседнем регионе

Однако подозреваемого установили.

О преступлении рассказали в Управлении МВД по Брянской области.

Кража животного произошла ещё в августе, в Карачевском районе соседнего региона. Всё случилось в ночное время. Злоумышленник проник в частное домовладение и увёл корову. Хозяин оставил животных на ночной выпас.

Всего в километре от населённого пункта полиция нашла останки коровы.

Как выяснила полиция, хищение совершил 28-летний житель Орловской области. Он пересёк границу регионов, увёл животное, забил его, а затем вернулся домой с мясом.

Дело возбудили по статье «кража» (158 УК, вторая часть). Орловец дал признательные показания. Также мужчина пообещал возместить причинённый ущерб на общую сумму около 100 тысяч рублей — в ближайшее время.

Напомним, несколько дней назад стало известно о подобном случае в Хотынце. По текущей версии, ночью 37-летний мужчина приехал в посёлок на личном транспорте, похитил быка, забил его и увёз мясо с собой. Потерпевшая оценила ущерб в 135 тысяч.

ИА «Орелград»