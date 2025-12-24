На Орловщине изъяли из оборота 74 тысячи тонн зерна

Таковы итоги текущего года.

Речь идёт только о зерне, чей оборот пресекли из-за того, что продукция не прошла необходимые исследования на остаточное количество пестицидов. Информацию сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В текущем году, согласно данным системы «Сатурн», на полях региона использовано около 250 тысяч тонн агрохимикатов и около четырёх тысяч тонн пестицидов. Выявлено 1345 нарушений регламентов применения данных веществ.

В 66 пробах сельхозпродукции нашли превышение допустимого содержания пестицидов. Были признаны нейдействительными 44 декларации о соответствии.

Также зарегистрировано пять случаев массовой гибели пчёл. В каждом из них установлены нарушения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов.

ИА «Орелград»