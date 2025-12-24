Создание мемориального комплекса «Судбищенская битва» проверили

Проверка была проведена в рамках мероприятий по внутреннему финансовому контролю.

Стали известны результаты плановой проверки, проведенной главным контрольным управлением губернатора. Она коснулась областного бюджетного учреждения культуры «Орловский краеведческий музей». Ревизоры оценили соблюдение музеем требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Проверялись закупки, произведенные в рамках проекта по созданию мемориального комплекса «Судбищенская битва». Финансируется он в рамках регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия», входящего в состав государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области». Проверкой был охвачен период с 1 января 2024 года по 31 июля 2025 года.

В результате контрольного мероприятия было выявлено 14 нарушений. В основном претензии у проверяющих возникли к стоимости заключенных контрактов. Например, в четырех случаях начальная максимальная цена контрактов (НМЦК) была определена «при отсутствии в коммерческих предложениях финансовых условий осуществления закупок». В одном случае НМЦК определили на основании коммерческих предложений, в составе которых не были указаны функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объектов планируемых закупок, что не позволило судить об их однородности.

Словом, вопросы возникали к идентичности тех товаров, которые фигурировали в коммерческих предложениях потенциальных поставщиков, и товаров, которые планировалось закупить. В 2024 году в нарушение норм Федерального закона № 44-ФЗ учреждением по четырем закупкам НМЦК, судя по данным отчета, не определялась. В одном случае музей принял и оплатил товар «при несоответствии срока гарантии», в другом случае учреждение не доначислило поставщику неустойку за просрочку исполнения обязательств по контракту.

По итогам проверки Орловскому краеведческому музею было направлено представление об устранении выявленных нарушений, копию которого ревизоры адресовали в региональный департамент культуры. Информация о результатах проверки также была направлена для сведения в прокуратуру Орловской области.

ИА “Орелград”