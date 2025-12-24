ТОП влияния: Константин Бобраков (39)

Исполняющий обязанности члена правительства Орловской области – руководителя департамента здравоохранения.

Представление Константина Бобракова в новом качестве состоялось 12 декабря 2025 года.

«Вопросы здравоохранения являются самыми актуальными в регионе. Эта сфера требует особого внимания и финансового обеспечения», – указал губернатор. Также Андрей Клычков напомнил, что в будущем году только на льготное обеспечение лекарствами запланировано около 2 миллиардов рублей расходов. 86% из них — это средства именно областного бюджета.

В ноябре 2023 года Константин Бобраков возглавил Орловский ТФОМС. Ранее занимал пост заместителя главврача НКМЦ им. Круглой. В начале 2015 года возглавлял психиатрическую больницу. С 2013 года исполнял обязанности руководителя департамента здравоохранения, а в начале 2010-х годов был заместителем руководителя облздрава.

Образование: высшее (специалитет), Курский государственный медицинский университет, специальность – лечебное дело, 2000г.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.