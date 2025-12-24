На Орловщине власть напомнит владельцам кафе о запрете на фейерверки

Такое решение приняли на заседании профильной комиссии в Ливнах.

Как рассказал глава города Сергей Трубицин, сегодня состоялось итоговое заседание местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Один из основных вопросов стало усиление соответствующих мер в период новогодних каникул.

Ещё в начале этого месяца оперативный штаб всего региона ввёл запрет на запуск фейерверков. В связи с этим комиссия решила напомнить о данном запрете владельцам городских кафе.

Они получат официальные письма с требованиями о соблюдении данной нормы.

«Уважаемые ливенцы, прошу воздержаться от запуска салютов и фейерверков. Обращаю ваше внимание, что соблюдение требований правил безопасности — это наш общий вклад в здоровье и благополучие всех жителей города. Необходимо помнить о возможных последствиях и проявлять гражданскую ответственность», – обратился Сергей Трубицин к гражданам.

ИА «Орелград»