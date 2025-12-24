В Яндекс Go теперь можно купить билет на электричку в Орловской области

24.12.2025 | Новости, Транспорт

Пользователи больше могут не обращаться в кассы или переключаться между разными сервисами.

В сервисе «Транспорт» приложения Яндекс Go появилась возможность покупать билеты на пригородные электрички ЦППК, в том числе в Орловской, Брянской, Калужской областях и Московском регионе, сообщили в Яндексе.

Пользователь строит маршрут до нужной станции и проверяет расписание поездов. Выбирает электричку и оплачивает билет: картой (в т. ч. привязанной к сервисам Яндекса) или через СБП. Билет сохраняется в истории заказов и на главном экране приложения. Для прохода на станцию нужно отсканировать QR‑код на экране турникета или валидатора, получить в приложении штрихкод — он понадобится, чтобы открыть турникет и предъявить контролеру.

В Московском регионе через сервис можно пополнить карту «Тройка» и купить билет на «Аэроэкспресс». В Великом Новгороде, Ярославле, Рыбинске и Вологде доступна оплата проезда на городском транспорте.

